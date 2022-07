Ucraina: Kiev, 'visita Papa contributo per pace e sostegno spirito ucraini'

04 luglio 2022 a

a

a

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "La parte ucraina aveva ripetutamente invitato il Papa a visitare l'Ucraina. Crediamo che questa visita rafforzerà il ruolo del Pontefice nel riportare la pace sul suolo ucraino, oltre a sostenere lo spirito degli ucraini che stanno soffrendo a causa dell'aggressione russa". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Affari esteri ucraino Oleg Nikolenko, commentando la volontà espressa dal Papa di recarsi in visita in Ucraina.

"È significativo - ha aggiunto - che Mosca stia ignorando in ogni modo possibile la disponibilità del Santo Padre a visitare la Russia. Questa è un'altra prova che il regime russo cerca la guerra, non la pace. Rinnoviamo l'invito a Papa Francesco a visitare il nostro Stato e a invitarlo a continuare a pregare per il popolo ucraino. Il bene vincerà sicuramente il male russo".