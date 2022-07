04 luglio 2022 a

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Ci sono, anzi c'erano, 8.4 miliardi da spendere in questo settore. Ma il Governo gialloverde come prima cosa ha cancellato la nostra unità di missione e il progetto che avevo voluto e affidato a Renzo Piano. Se solo ci fosse un po' di memoria in questo Paese, solo un po'…". Così Matteo Renzi nella enews parlando di siccità.