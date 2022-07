04 luglio 2022 a

a

a

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Riportiamo la politica vicino alla gente, come ci ha chiesto Prodi su il Messaggero. È la missione delle Agorà Pd in cui più di 100.000 persone hanno elaborato quasi 1.000 proposte. Ai #SassoliCamp diventeranno le idee chiave per l'Italia che vogliamo". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.