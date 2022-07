Marmolada: Draghi, 'qui per esprimere accorata vicinanza a famiglia e comunità'

04 luglio 2022 a

a

a

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Oggi sono qui per rendermi conto di persona di quel che è successo e vi assicuro che è molto inquietante essere venuti. Abbiamo fatto un punto tecnico operativo con tutto quelli che hanno collaborato a operazioni, ma soprattutto qui per esprimere la più sincera, affettuosa e accorata vicinanza alle famiglie delle vittime, dei dispersi e dei feriti, e alle comunità colpite da questa tragedia". Così il premier Mario Draghi, in un punto stampa a Canazei con le autorità locali.