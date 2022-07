Maltempo: tromba d'aria a Cremona, alberi caduti e tetti divelti

04 luglio 2022 a

Milano, 4 lug.(Adnkronos) - Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona provocando danni in diverse parti della città. Le prime richieste di intervento ai vigili del fuoco sono iniziate intorno alle 18.30. La tempesta di vento e pioggia si è abbattuta, sradicando in molti casi alberi e tetti.

In alcune zone della città gli alberi sono caduti sulle vetture, danneggiandole. Diverse le strade bloccate, con il traffico che è andato in tilt. Non sono, tuttavia, segnalati danni alle persone.