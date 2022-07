Iv: Troiano (ex-M5S), 'con Renzi per sfida riformista'

04 luglio 2022 a

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Sono fermamente convinta che solo una cultura politica profondamente riformista e liberale popolare è in grado di offrire risposte complesse a un mondo complesso". Così Francesca Troiano, ex-M5S ora nel Misto, spiega le ragioni del suo passaggio al gruppo di Iv.

"Un giovane che vive in una piccola realtà calabrese ha il diritto e il dovere di avere le stesse opportunità di un giovane che vive a Berlino. Perchè ciò accada - ha aggiunto - è necessaria un'azione autenticamente riformista e liberale come quella lanciata da Italia Viva in totale sinergia con Mario Draghi, che va a vantaggio dei nostri giovani. Renew Europe è la sfida delle sfide. La Generazione Europa spinge dal basso, urla, perchè chiede una comunità politica europea capace di essere all'altezza di questa sfida. Italia Viva, proiettata in Renew Europe, ha raccolto la sfida di una generazione europea e, quindi, anche la mia".