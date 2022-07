Ius scholae: Calabria, 'da Berlusconi sostegno a nostra battaglia'

04 luglio 2022 a

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - “Le dichiarazioni del presidente Berlusconi rafforzano la nostra battaglia sulla cittadinanza: serve un intervento serio ed equilibrato, non misure sbagliate, portate avanti per il tornaconto elettorale della sinistra anziché per il Paese". Lo afferma la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. "Se il percorso educativo deve essere assunto a criterio per consentire ai minori stranieri di diventare italiani -prosegue- allora è necessario che ci sia una aderenza al nostro sistema di istruzione nazionale, prevedendo la conclusione, con esito positivo del ciclo di istruzione scolastica, otto anni in tutto. Questo è il senso degli emendamenti che abbiamo presentato in commissione. Siamo convinti che la cittadinanza non debba essere una mera espressione burocratica, ma l'esito di un percorso in cui si acquisiscono valori e principi della nostra società”.