Governo: Di Maio, 'chi è in maggioranza non può scappare da proprie responsabilità'

04 luglio 2022 a

a

a

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Con una crisi di governo l'Italia andrebbe a perdere i soldi del Pnrr, che sono 200 miliardi di euro che dobbiamo spendere per obiettivi per avere altri soldi, e non riusciamo a fare la legge di Bilancio con il voto anticipato ad ottobre, vuol dire andare ad esercizio provvisorio. Quindi non ce lo possiamo permettere. La maggior parte delle forze politiche italiane si sono prese la responsabilità di governare, debbono dimostrare di saper stare al Governo e non si può scappare dalle proprie responsabilità in un momento del genere". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di 'Zona bianca' su Retequattro.

"Io, insieme ai miei colleghi di Insieme per il futuro, lavorerò fino all'ultimo giorno per garantire la stabilità al Paese -ha aggiunto il titolare della Farnesina- La stabilità è un valore e ci sono forze politiche che preferiscono fare altro".