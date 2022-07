Dall'Università di Pavia un progetto salva-habitat

04 luglio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Arriva dalle aule del Dipartimento di Scienza della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia il progetto “LIFE Drylands”, che ha l'obiettivo di ripristinare gli habitat delle zone aride a rischio e produrre linee guida per la loro conservazione e futura gestione. Il piano mira al recupero di habitat degradati, sia per la perdita e la frammentazione dovute alle attività antropiche, sia per l'incuria e l'inquinamento. I primi interventi di ripristino attivati sono già in corso nelle aree aride di Lombardia e Piemonte.