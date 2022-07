Blackcatcard enthüllt Angebote für Jugendliche

04 luglio 2022 a

Blackcatcard, ein europäischer Neobanking-Dienst, bietet ein individuelles Konto mit einer Zahlungskarte für Jugendliche ab 16 Jahren. Sie können das Konto ohne Beteiligung von Erwachsenen eröffnen und verwenden.

GZIRA, Malta, 20. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Blackcatcard ermöglicht 16+ Jugendlichen die Eröffnung eines individuellen Euro-IBAN-Kontos mit einer persönlichen Zahlungskarte. Sie können alle Funktionen genießen, die für ein normales Konto verfügbar sind, mit Ausnahme des Krypto-Dienstes, der aktiviert wird, sobald sie 18 werden.

Die neue Generation ist fortschrittlicher als die vorherigen. Mit einfachem Zugang zu Informationen sind Erwachsene der Generation Z bereits finanziell anspruchsvoller als jede frühere Generation in ihrem Alter. Dieses Niveau der Finanzkompetenz stammt aus verschiedenen Quellen, die führende ist jedoch Social Media wie Youtube und TikTok. Erwachsene der Generation Z bevorzugen Online-Banking gegenüber traditionellem Banking, wobei 99% von ihnen mobile Banking-Apps verwenden.

Blackcatcard bietet Teenagern eine Vielzahl von Bonusprogrammen, darunter eine jährliche Rate von 2,2% auf das Kontoguthaben, 2% Cashback auf alle Amazon-Einkäufe, 5% Cashback auf alle GooglePlay-Einkäufe und vieles mehr. Die Pflege eines IBAN-Kontos und einer Karte ist kostenlos. Kunden können auch einen bevorzugten Namen oder einen beliebigen Spitznamen auf die Karte drucken lassen.

Blackcatcard wird auf der ganzen Welt akzeptiert. Zahlungskarten sind für Kunden aus dem EWR oder der Schweiz erhältlich. Bewerber aus anderen Ländern haben Zugriff auf alle Funktionen des Dienstes, mit Ausnahme der Zahlungskarte. Die Karte wird innerhalb von 24 Stunden ausgestellt, da die virtuelle Karte bei der Kontoeröffnung sofort verfügbar ist.

Ich glaube, dass wir endlich ein Alter erreicht haben, in dem viele Jugendliche unter 18 Jahren ein besseres Verständnis für persönliche Finanzen haben. Es ist sehr vorteilhaft, einen Vorsprung bei der Anwendung des Wissens zu haben, da dies in Zukunft zu einem klügeren Moneymanagement führen kann"" - sagt Olegs Cernisevs, CTO bei Blackcatcard.

Blackcatcard ist ein im Jahr 2019 gegründeter Neobanking-Service mit Sitz in Europa. Es bietet ein IBAN-Konto mit Zahlungskarten, die in der mobilen App mit einem integrierten Krypto-Service verwaltet werden. Blackcatcard ist für Firmen- und Privatkunden über 16 Jahre verfügbar, der Krypto-Service ist für Kunden über 18 Jahre verfügbar. Blackcatcard wird von Papaya Ltd. ausgestellt, lizenziert von der Malta Financial Services Authority als Electronic Money Institution (EMI) mit der Registrierungsnummer C55146.