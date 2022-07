Marmolada: Casellati, 'grande dolore per tragedia, grazie a soccorritori'**

04 luglio 2022 a

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Vorrei dedicare un pensiero di cordoglio per le vittime e di vicinanza alle famiglie per la tragedia della Marmolada. È un grande dolore. Grazie come sempre ai soccorritori che stanno lavorando incessantemente giorno e notte anche per la ricerca dei dispersi". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenendo alla presentazione dell'ottava edizione del premio letterario dedicato a Memo Geremia.