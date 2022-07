Pd: da Ius Scholae a salario minimo, riprendono Agorà della settimana

03 luglio 2022 a

Roma 3 lug. (Adnkronos) - Riprende il percorso delle agorà democratiche per costruire il programma delle prossime elezioni, con la partecipazione delle diverse forze politiche del centrosinistra. Questa settimana gli appuntamenti spaziano dai diritti all'economia e al mondo del lavoro.

Lunedì sera a Somma Lombardo (Varese), presso la Fondazione Casolo dalle 21 'Percorsi di integrazione: la sfida della multiculturalità', agorà sullo Ius Scholae per offrire un approfondimento sul tema e indicare soluzioni per superare l'assetto normativo attuale. Tra i partecipanti il segretario provinciale del PD Varese Giovanni Corbo, Stefano Bellaria (sindaco di Somma Lombardo), Ilaha Mezaary (presidente dell'Associazione culturale afghana di Varese) e Mildred Prodano (fondatrice dell'associazione Comunità italo mauriziana in Lombardia).

Martedì e mercoledì dalle 15, presso la sede nazionale del PD e su zoom, due agorà ibride su lavoro e ambiente. Il 5 luglio 'Creare lavoro nella transizione verde' con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, il vicesegretario Pd Peppe Provenzano, i parlamentari e componenti della segreteria PD Chiara Braga (resp. Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture), e Antonio Misiani (resp. Economia e Finanze), il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina, la segretaria del PD Toscana ed europarlamentare Simona Bonafè, Rossella Muroni (deputata Facciamo ECO), l'assessore dell'Emilia Romagna Vincenzo Colla (Sviluppo Economico, Green Economy, Lavoro, Formazione) l'assessore del Comune di Livorno Silvia Viviani (Urbanistica e Lavori Pubblici.). Politici e amministratori si confronteranno con esponenti di imprese e associazioni, tra cui Marco Ravazzolo (Confindustria), Barbara Gatto, (CNA), Giordano Colarullo (Utilitalia) Tonino Bernabè (Romagna Acque), Fabrizio Iaccarino (Enel), Antonio Amati (Almaviva), Alessandro Genovesi (Fillea CGIL), Maria Adele Prosperoni (Confcooperative) e Stella Bianchi, esperta di tematiche ambientali.

Il 6 luglio 'Le foreste italiane: serbatoio e risorsa ambientale, economica, sociale. Gestione, vigilanza, prospettive', con la deputata M5S e sottosegretaria alla Transizione Ecologica Ilaria Fontana, l'eurodeputato PD Paolo De Castro, le parlamentari e componenti della segreteria PD Susanna Cenni (Agricoltura) e Chiara Braga(Transizione ecologica) , il Presidente Uncem, l'Unione dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani, Marco Bussone, il Presidente della Fondazione Centro Studi Consiglio Nazionale Geologi Lorenzo Benedetti, il magistrato Ambrogio Cassiano, rappresentanti dei lavoratori forestali e della polizia ambientale. L'agorà si concentrerà su come modificare le norme in vigore in materia di tutela ambientale, gestione economica delle risorse, prevenzione degli incendi e del dissesto idrogeologico, l'attività di vigilanza e di gestione.

Il 5 luglio a Lamezia Terme agora sul POR Calabria 2021/2027 e le proposte per lo sviluppo sostenibile ed il lavoro con il segretario del PD Calabria Nicola Irto e tra gli altri i consiglieri regionali del PD e della lista De Magistris, l'ex candidata Presidente Amalia Bruni, i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL. Appuntamento dalle 17 al Grand Hotel Lamezia.

Dalle 18 agorà online su zoom 'La sfida della Logistica tra sviluppo ed etica' con un focus sul rispetto dei contratti collettivi e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Partecipano tra gli altri i sindaci di Bologna e Bentivoglio, Matteo Lepore ed Erika Ferranti, il Presidente e l direttore della logistica etica dell'interporto bolognese, Marco Spinedi e Alessandro Alberani, il segretario del PD Emilia-Romagna Luigi Tosiani, il deputato PD Andrea De Maria. Alle 18:15 a Sant'Agata dei Goti (Benevento) presso l'ex cinema Roma agorà sul PNRR “Il Sud riformista e democratico: tra fondi da investire e riforme da fare”. Giovedì 7 luglio a Forlì dalle 18 'un lavoro un contratto', agorà organizzata dalle segreterie provinciali di PD e Articolo 1 su salario minimo e riforma della contrattazione collettiva. Appuntamento presso la Fondazione Alfred Lewin e su zoom. Sul portale www.agorademocratiche.it tutti gli approfondimenti e i link per seguire le singole agorà.