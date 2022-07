M5S: Borghi, 'uscita da governo sarebbe incomprensibile'

03 luglio 2022 a

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "L'incontro di domani è uno dei tanti che il premier ha con i leader della sua maggioranza, va visto come un'interlocuzione non come una sfida tra i due. E' giusto sottolineare l'importanza che il governo vada avanti fino a fine legislatura, non si comprenderebbe in alcun modo che venga messo in discussione, soprattutto a fronte dei tanti problemi con cui gli italiani sono chiamati a fare i conti", e anche in vista dell'appuntamento della legge di bilancio, "dove noi dem vogliamo inserire quella che definiamo agenda sociale", ovvero tutte le istanze "per venire incontro soprattutto alle fasce più deboli" e contrastare "gli effetti dell'inflazione". Lo ha detto, ospite di Sky, Enrico Borghi, della segreteria nazionale del Pd.