Ipf: Calenda, 'Di Maio in 'Renew Europe'? Inaccettabile'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Ho dato parere formale che sono contrario all'ingresso di Luigi Di Maio in Renew Europe perché per me è inaccettabile e vanno consultate le delegazioni nazionali. Esiste una cosa nella vita che è la credibilità che significa essere lineari io con Di Maio non ho e non avrò nulla a che fare". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda ospite del Caffè della domenica su Radio 24. "Ho chiesto di non fare entrare parlamentari che si riconoscono nel movimento di Di Maio", ha aggiunto.