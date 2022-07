Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United

02 luglio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Cristiano Ronaldo chiede la cessione al Manchester United. L'attaccante portoghese, 37 anni, ha comunicato al club che vorrebbe lasciare l'Old Trafford se i red devils dovessere ricevere un'offerta adeguata. Ronaldo è tornato allo United lo scorso anno, quando ha lasciato la Juventus alla fine di un triennio bianconero. Il Manchester ha vissuto un'annata deludente, chiudendo al sesto posto in Premier League e mancando la qualificazione alla prossima Champions League. Per la prima volta in carriera, quindi, Ronaldo si vedrebbe costretto a giocare in Europa League.