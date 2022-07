Ucraina: v.ministro Interni, 'da Russia gruppi sabotaggio per indurre Bielorussia a guerra'**

02 luglio 2022 a

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Abbiamo delle informazioni su possibili provocazioni da parte della Russia per trascinare la Bielorussia in guerra. Si tratta della possibilità di introdurre gruppi di sabotaggio e ricognizione. Proprio per questo, abbiamo rafforzato le nostre difese al confine". Lo ha affermato il vice ministro degli Interni ucraino Yevhen Yenin durante il collegamento con la maratona dei canali ucraini. "Purtroppo -ha aggiunto Yenin- alcuni rappresentanti del governo locale diffondono disinformazione in merito all'attacco dalla Bielorussia, diffondendo in questo modo il panico nella popolazione".