Ucraina: Kiev, 'russi hanno bombardato consapevolmente centro commerciale'

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Il Servizio di sicurezza dell'Ucraina sta raccogliendo numerose prove che l'esercito russo ha bombardato consapevolmente il centro commerciale di Kremenchuk, commettendo in questo modo un crimine di guerra. Lo ha affermato il capo del Servizio Ivan Bakanov, secondo cui, scrive su Telegram, i missili che hanno colpito il centro commerciale sono stati lanciati della regione di Kursk, in Russia. "Gli occupanti - scrive - hanno colpito consapevolmente il centro commerciale, dove c'erano molti visitatori. Le altre versioni dei fatti sono invenzioni propagandistiche confutate dai fatti".

Quanto al bombardamento dell'impianto, che i russi avevano dichiarato di voler colpire, il Servizio di sicurezza ha sottolineato che "non c'erano magazzini con equipaggiamento militare", ma solo una fabbrica di betonaggio. Secondo la logica degli occupanti, il pericolo per loro sono gli scaffali dei supermercati e persino gli impianti di miscelazione dell'asfalto. L'esercito russo è un luogo di ritrovo per i terroristi che saranno puniti per i loro crimini. Tutte le prove sono ora accuratamente documentate", ha detto Bakanov.