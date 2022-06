Trading World Cup: omaggio di IronFX al Campionato mondiale di calcio

30 giugno 2022 a

LIMASSOL, Cipro, 30 giugno 2022 /PRNewswire/ -- IronFX è lieta di annunciare il lancio della sua nuova competizione di trading, la Trading World Cup. La competizione forex inizia il 1° luglio e termina il 30 settembre 2022. La Trading World Cup celebra il calcio e premierà i migliori trader della competizione con 30 pacchetti FIFA World Cup Experience e premi in denaro, il tutto da un montepremi di $150.000.*

Sconto prime prenotazioni

I primi a registrarsi per la competizione, tra il 20 e il 30 giugno 2022, riceveranno uno sconto del 40% sul proprio deposito e parteciperanno con un deposito di soli $300.

Fasi di Trading

La competizione prende il via con gruppi che coinvolgono i trader di ciascuna regione in gara con altri trader della stessa regione. I quattro gruppi si basano su quattro regioni: Europa, Asia, Africa e Medio Oriente, e America Latina. Durante le fasi di qualificazione e finali, tutti i trader competeranno gli uni contro gli altri, indipendentemente dalla regione e dal paese di residenza.

Programma della stagione

1. Gruppi

La competizione inizia il 1° luglio e, durante questa fase che dura un mese, i trader devono depositare un minimo di $500 e iniziare a fare trading.

2. Qualificazioni

I trader che entrano nella seconda fase della competizione forex tra il 1° agosto e il 31 agosto devono depositare un minimo di $750.

3. Finali

Nelle finali, che iniziano dal 1° settembre fino alla fine dello stesso mese, i trader devono depositare un minimo di $1.000.

Premi

Gruppi

12 vincitori riceveranno il pacchetto Full FIFA World Cup Experience con 1 biglietto per una partita del Campionato del mondo di calcio.

Qualificazioni

10 fortunati vincitori riceveranno il pacchetto Full FIFA World Cup Experience ciascuno con 1 biglietto per una partita del Campionato del mondo di calcio.

Finali

5 vincitori riceveranno i pacchetti del Campionato del mondo di calcio con i biglietti per le partite e i premi in denaro. Il primo vincitore riceverà 2 pacchetti del Campionato del mondo di calcio del valore di 20.000 dollari, compresi i biglietti per le partite per due persone e 15.000 dollari di premio in denaro.

La palla è nel tuo campo!

Per iniziare segnando un buon punteggio per avere l'opportunità di vedere in azione i tuoi calciatori preferiti, puoi aprire un account di trading attraverso la nostra pagina dedicata, depositare l'importo corrispondente e iniziare a fare trading!

Informazioni su IronFX

IronFX è un premiato leader globale nel trading online, con piattaforme di trading all'avanguardia e oltre 500 strumenti negoziabili forex, metalli spot, futures, azioni, indici spot e commodities. Il broker serve più di 1,5 milioni di clienti al dettaglio di oltre 180 Paesi, fornendo alcune delle condizioni più competitive del settore, tra cui spread ultra-bassi ed esecuzione rapida.

Tutte le operazioni di trading comportano rischi, con la possibilità di perdere l'intero capitale investito.

*Soggetto a termini e condizioni.

