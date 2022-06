Nuoto: Mondiali, brasiliana Cunha vince la 25 km e Pozzobon quarta

30 giugno 2022 a

Budapest, 30 giu. - (Adnkronos) - La brasiliana Ana Marcela Cunha vince la 25 km in acque libere ai campionati del mondo di Budapest. La trentenne di Salvador si impone in 5h24'15"0 dopo una gara sempre a fare l'andatura, davanti alla tedesca Lea Boy (5h24'15"2), e alla campionessa della dieci chilometri, l'olandese Sharon Van Rouwendaal (5h24'15"3). Quarta ai piedi del podio dopo una gara da protagonista l'azzurra Barbara Pozzobon. La ventinovenne di Maserada sul Piave che nuota per le Fiamme Oro, paga nel finale e perde la medaglia per poco più di un secondo. "Penso di aver fatto una bella gara. L'impotante era provarci e di stare attaccate a queste grandi campionesse - commenta l'azzurra -. Esser arrivata con loro è un passo avanti. Ripartirò anche più determinata dopo questo quarto posto, c'è da migliorare la psicologia di approccio alla gara e lo sprint. Ci vediamo ad Ostia dove cercherò di esser protagonista anche nella 25 km continentale".