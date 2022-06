Morbello (Haier): 'Elettrodomestici connessi semplificano vita consumatore'

30 giugno 2022 a

Milano, 30 giu. (Adnkronos/Labitalia) - “Il processo di innovazione di Haier Europe riguarda tutte le aree che aggiungono valore ai nostri elettrodomestici. L'IoT ha il grosso vantaggio di incrementare la value proposition del singolo prodotto e quindi tutto quello che ha a che fare con l'intelligenza artificiale e con la possibilità di connessione attraverso un'app aumenta il valore dell'elettrodomestico”. Lo ha detto Giampiero Morbello, Responsabile IoT e Brand di Haier Europe, a margine della conferenza di presentazione alla stampa del progetto di venture building ‘Open Enterprise'.

“Per esempio -ha spiegato Morbello - non sarà più necessario impostare il lavaggio e la temperature della lavatrice, grazie all'IoT è sufficiente scattare una foto al bucato che si intende mettere nel cestello e lasciare che l'intelligenza artificiale connessa all'elettrodomestico selezioni il lavaggio migliore. Questo permette non solo di risparmiare tempo e di agevolare il cliente, ma anche di risparmiare energia e di avere un bucato sempre perfetto. Lo stesso può essere fatto se si pensa ad una cantina o ad una dispensa domestica: l'intelligenza artificiale è in grado di creare i migliori abbinamenti tra cibo e vino, così da semplificare la scelta e appagare il palato di amici e familiari", ha aggiunto.

"Infine -ha concluso il responsabile IoT e Brand di Haier Europe - al Salone del Mobile abbiamo presentato una grande novità che riguarda le lavatrici: si chiama Wash Pass ed è una soluzione totalmente innovativa che consiste nell'utilizzo di singoli componenti chimici, posti all'interno dell'elettrodomestico così come accade con le cartucce della stampante, al posto dei normali detersivi ed ammorbidenti. Ciò consente al consumatore di avere maggiore libertà e di lavare il proprio bucato al meglio e con consumi minori”.