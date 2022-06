Monza: 76enne colto da malore, agenti polizia praticano massaggio cardiaco e lo salvano

30 giugno 2022 a

Milano, 30 giu.(Adnkronos) - Un uomo di 76 anni, colto da malore, è stato soccorso da agenti di polizia in borghese che gli hanno praticato un massaggio cardiaco, salvandogli la vita. E' accaduto ieri a Monza.

Intorno alle 11.30 della mattina, la pattuglia è intervenuta in via Magenta, dove l'uomo, colto da malore, era riverso per terra in assenza di respiro e di battito cardiaco e con una ferita sulla fronte dovuta all'impatto con il suolo. Senza esitazione, gli agenti hanno chiamato il 118 e, in attesa dell'arrivo dei sanitari, hanno iniziato ad effettuare un intervento di primo soccorso con massaggio cardiaco. La manovra è stata praticata per circa 6 o 7 minuti, fino all'arrivo del personale del 118. L'intervento è stato possibile dal momento che poche settimane prima gli agenti avevano partecipato ad una giornata formativa rivolta agli operatori di polizia per l'utilizzo dei defibrillatori in collaborazione con l'associazione Cancro primo aiuto onlus e il comitato di Monza della Croce rossa.

Giunta l'ambulanza sul posto, l'uomo è stato preso in carico dai sanitari che sono riusciti a far ripartire il battito cardiaco e lo hanno trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza dove si trova tuttora in prognosi riservata.