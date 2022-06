Milano: apre oggi mostra diffusa su Leonardo da Vinci, otto tappe e realtà aumentata

30 giugno 2022 a

Milano 30 giu. (Adnkronos) - Un itinerario digitale attraverso i luoghi di Milano legati a Leonardo, con uno sguardo alla città contemporanea. E' 'La visione di Leonardo', mostra diffusa permanente che, attraverso le interpretazioni di 8 artisti digitali, stabilisce un dialogo tra Leonardo da Vinci e i luoghi della città.

A partire da oggi, Piazza Gae Aulenti, Parco Sempione, Castello Sforzesco, Piazza della Scala, Palazzo Reale, Conca del Naviglio, Darsena e il Museo della Scienza e della Tecnologia, partner scientifico del progetto, costituiranno le 8 tappe del percorso, offrendo ai cittadini il punto di vista dell'artista attraverso installazioni digitali con animazioni tridimensionali e una parte audio.

"Abbiamo pensato a una mostra in realtà aumentata dedicata ai luoghi di Leonardo a Milano, lavorando per trovare un nuovo punto di vista, più immaginifico che didascalico -spiega Claudio Giorgione, curatore Leonardo Arte & Scienza del Museo e storico dell'arte-. Le opere d'arte digitali, realizzate da altrettanti artisti con cui abbiamo lavorato per alcuni mesi, dialogano con il principio di unità del sapere, del legame tra scienza, tecnica e arte che ispira il Museo fin dalla sua fondazione".

Grazie a una nuova tecnica espositiva, che si basa su tecnologie di realtà aumentata, il museo della Scienza e della Tecnologia estende lo spazio museale all'intera città, raccontando Leonardo attraverso l'utilizzo dello smartphone. Scaricando l'app ImaginAR, è infatti possibile individuare i luoghi dove l'installazione è resa visibile e scoprire itinerari inaspettati di Milano: i contenuti artistici vengono visualizzati proprio grazie alla fotocamera del telefono e integrati con gli spazi aperti, per lo più pubblici, in relazione alle superfici piane e sgombre, come ad esempio pavimentazioni, selciati, prati.

La mostra diffusa è fruibile sia in autonomia, sia prenotando uno speciale tour insieme a una guida specializzata, con la possibilità di includere la visita al museo. "Una delle missioni del museo -sottolinea il direttore generale del museo, Fiorenzo Galli- è quella di mettere al centro il visitatore sia nella scoperta delle esposizioni che nella partecipazione ai laboratori e alle numerose attività educative, ingaggiandolo con i più diversi linguaggi. È ciò che facciamo anche in questa circostanza su richiesta di Regione Lombardia, mettendo a disposizione il nostro patrimonio materiale e immateriale, fatto di opere e di conoscenze, per costruire progetti culturali innovativi al servizio della collettività".