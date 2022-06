Meteo: in Lombardia instabilità in aumento, ma in weekend rimonta l'anticiclone

30 giugno 2022 a

Milano, 30 giu.(Adnkronos) - Tra stasera e domani mattina un ampio fronte freddo, inserito in una saccatura estesa dall'Inghilterra alla Francia, si muoverà gradualmente verso est, interessando marginalmente anche le Alpi. In questa fase è atteso un aumento dell'instabilità con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, localmente intensi. Queste le previsioni del tempo contenute nel bollettino meteo diffuso da Arpa Lombardia. Per sabato e domenica è tuttavia prevista una rimonta dell'anticiclone, con temperature nuovamente in aumento.