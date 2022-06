L. elettorale Letta,'con attuale possiamo vincere ma serve riforma'

30 giugno 2022 a

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Noi non proponiamo di cambiare la legge elettorale per avere una legge elettorale che ci avvantaggi, noi siamo pronti a discutere di qualunque ipotesi di cambiamento in modo libero, aperto. Con l'attuale legge elettorale, figlia di leggi elettorali che hanno sempre costruito intorno al sistema delle liste bloccate un meccanismo di rapporto con gli elettori arido, penso che la necessità di avere una legge elettorale che superi i limiti di quella attuale sia una priorità per tutti". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, nella relazione alla Direzione del partito.

"Noi affrontiamo questa discussione non alla disperata, ci prepariamo ad affrontare le elezioni -ha proseguito il leader Dem- con l'attuale legge elettorale, non abbiamo nessuna paura, anzi siamo convinti con l'attuale legge elettorale di avere tutte le carte in regola per vincere le elezioni. Rilancio questa nostra volontà, questa nostra disponibilità, in Parlamento i nostri ragionamenti verranno portati avanti".