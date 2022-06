Il 12 luglio Premio 'A tutta donna' ed evento Lega Filo d'oro

30 giugno 2022 a

Palermo, 30 giu. (Adnkronos) - Un evento benefico dedicato alla Lega del Filo d'Oro, una delle realtà più attive nell'aiuto dei disabili, dei sordo-ciechi in particolare, ed insieme il riconoscimento a tre donne, che si sono distinte quali eccellenze nell'ambito medico. A essere premiate, con il riconoscimento ideato nel 2019 dalla redazione del giornale online www.atuttamamma.net, saranno tre primarie, che hanno guidato la lotta al Covid nella Sicilia occidentale: la professoressa Claudia Colomba, pediatra, infettivologa e primaria al Di Cristina-dei Bambini di Palermo, la dottoressa Chiara Iaria, infettivologa e primaria all'ospedale Civico di Palermo e la dottoressa Tiziana Maniscalchi, medico d'urgenza e primaria al Pronto Soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo. Simbolicamente, con le tre dottoresse, saranno premiati anche i reparti da loro diretti.

"Un premio speciale è stato conferito alla giornalista di Adnkronos Elvira Terranova, per l'instancabile lavoro sul campo, svolto anche nei periodi più difficili della pandemia", si legge in una nota. L'evento benefico avrà il suo centro con la presentazione del libro “Un uomo, un medico”, del professore Giuseppe Iacono e della giornalista Maristella Panepinto, Navarra editore. Il libro è la biografia romanzata del celebre medico gastroenterologo Iacono, pioniere internazionale nella ricerca sulle intolleranze e allergie alimentari. Il medico è molto vicino alla Lega del Filo d'Oro e da sempre ne cura campagne benefiche. Per l'occasione sarà presente il dottore Rossano Bartoli, presidente nazionale della Lega del Filo d'Oro e curatore della prefazione del libro. Interverranno la dottoressa Iwona Kazmierska, neonatologa e pediatra e il professore Alberto Maringhini, primario del reparto di Medicina Interna dell'ospedale Civico di Palermo. Ad ospitare l'evento il Cortile monumentale della caserma dell'esercito Rosolino Pilo, a Palazzo Sclafani. Patrocina l'evento la Croce Rossa italiana, che sarà presente con una rappresentanza di volontarie. Il ricavato delle vendite del libro Un uomo, un medico, andrà interamente alla Lega del Filo d'Oro.

A premiare le tre dottoresse saranno il Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, comandante dell'Esercito in Sicilia, il dottore Rossano Bartoli, presidente nazionale della Lega del Filo d'Oro e il professore Giuseppe Iacono, pediatra, gastroenterologo e già primario al Di Cristina di Palermo. L'ingresso all'evento è gratuito. Per prenotarsi inviare email a [email protected]