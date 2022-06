Governo: Draghi, 'settimana di successi ma qui concentrati su cose che non interessano italiani'

30 giugno 2022 a

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "In una settimana così densa di risultati per il governo, la comunicazione si è concentrata su qualcosa di nazionale, di politico -chiamiamolo così- ma non che ha profondamente l'interesse degli italiani. Questa sproporzione fra le due cose ho notato". Così Mario Draghi, in conferenza stampa post Consiglio dei ministri, a chi gli domandava se fosse rammaricato per le polemiche interne.

"Più che rammaricato - aggiunge - dico che è una settimana in cui tutto sommato ci sono stati tanti successi del governo su questioni molto importanti a livello nazionale e internazionale" con "la posizione dell'Italia che è stata apprezzatissima al Consiglio europeo, al vertice Nato, al G7".