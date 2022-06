F1: Sainz, 'a Silverstone tutto è possibile'

30 giugno 2022 a

a

a

Silverstone, 30 giu. -(Adnkronos) - "Abbiamo fatto passi nella giusta direzione ma bisognerà capire come farli su una pista ad alta velocità come questa. Se riuscissi a trovarmi a mio agio così come mi sono trovato in Canada, penso che tutto sia possibile“. Lo dice il pilota della Ferrari Carlos Sainz in vista del Gp di Gran Bretagna a Silverstone in programma domenica prossima.

“Negli ultimi giorni ci sono stati passi in avanti in termini di confidenza con la monoposto -aggiunge lo spagnolo- finalmente sono riuscito a dimostrare anche in gara le mie capacità ed il mio adattamento con la vettura. Ora credo che Silverstone rappresenti una nuova sfida; è molto simile a Barcellona, che è stata l'ultima gara in cui sono riuscito a spingere realmente. A Monaco, Baku e Montreal ero comunque vicino in termini di ritmo, ma ora vedremo come sarà tornare su un circuito come questo, dove spero di poter mantenere un livello alto”.