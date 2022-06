Caldo: luglio da bollino rosso, domani in 19 città allerta massima ondate calore

30 giugno 2022 a

Roma, 30 giu. (Adnkronos Salute) - Luglio inizia con il caldo rovente, da bollino rosso, in 19 città su 27 monitorate dal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Domani è previsto 'livello 3', il più alto nella scala del ministero, per Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Per sabato 2 luglio invece è previsto bollino rosso anche a Bolzano, Brescia e Triste. Nessuna città è da livello verde, il più basso.