30 giugno 2022

Cagliari, 30 giu. - (Adnkronos) - Nuovo innesto per il Cagliari, che si assicura le prestazioni di Alessandro Di Pardo: il centrocampista arriva in Sardegna in prestito dalla Juventus. Ad annunciare l'accordo il club bianconero con una nota su Twitter.