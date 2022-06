30 giugno 2022 a

Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri è convocato per questo pomeriggio alle 15 a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno figurano il Rendiconto generale dell'amministrazione di Stato per l'esercizio 2021 e il ddl con disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato.