Roma, 30 giu. (Adnkronos) - L'astensionismo registrato alle ultime elezioni amministrative rappresenta "un pericolo per la democrazia in un momento in cui a tre ore di aereo da noi si muore per la democrazia". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, nella relazione alla Direzione del partito.