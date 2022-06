Skateboard: connessione tra street art, skate e cultura giovanile, lectio magistralis di D'Agostino

29 giugno 2022 a

a

a

Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - La connessione tra Street art, skate e cultura giovanile. Domani pomeriggio (ore 18:30) allo Skate Park di Colle Oppio, nell'ambito del World Street Skateboarding in corso in questi giorni, lectio magistralis di Roberto D'Agostino, giornalista, fondatore del sito Dagospia ed esperto di arte di strada e arte contemporanea. L'evento “Shake your Skate, cocktail & roll" è ad inviti ed aperto alla stampa. A stimolare la lezione di D'Agostino ci sarà Pierluigi Diaco. Al termine dell'incontro è previsto un dj-set: D'Agostino si esibirà alla consolle, animando lo skate park, tra musica e drink.