Nuoto: Paltrinieri, 'io primo e Acerenza secondo, sto godendo, è stupendo'

Budapest, 29 giu. - (Adnkronos) - “E' un sogno, primo e secondo: la cosa più bella che potesse capitare. Sentivo che Mimmo era dietro di me, lo riconosco da come mi tocca i piedi. All'arrivo stavo godendo“. Queste le parole di Gregorio Paltrinieri dopo la vittoria nella 10 km in acque libere ai mondiali di Budapest davanti al compagno di squadra e di allenamenti Domenico Acerenza.

“La mia strategia era lasciar fare a Wellbrock all'inizio e poi giocarmela negli ultimi 1500 metri -spiega il 27enne carpigiano delle Fiamme Oro ai microfoni di Rai Sport-. Fare primo e secondo è la cosa più bella, siamo migliori amici. Ci siamo allenati 10 anni insieme, è stupendo“. Una rassegna iridata trionfale, quattro medaglie di cui due d'oro, partita con un deludente quarto posto negli 800 stile libero. “Ti vengono dubbi e preoccupazioni dopo una gara del genere ma volevo dimostrare di poter ancora dare qualcosa. Dopo quella gara pensavo di tornare a casa con zero medaglie, avevo nuotato proprio male. Mi è servita però per rompere il ghiaccio e ripartire“.