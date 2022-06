M5S: lunga telefonata Conte-Grillo in mattinata, punto su situazione

29 giugno 2022 a

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, c'è stata una lunga telefonata, questa mattina, tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, arrivato con oltre un'ora di ritardo in Senato, dove era atteso alle 9, proprio perché impegnato con il presidente del M5S. Un punto a 360 gradi tra i due, anche per sciogliere il nodo Sicilia e l'eventuale deroga ad hoc per Giancarlo Cancelleri, con due mandati alle spalle ma pronto a scendere in campo per le primarie da governatore: il voto online, per concedergli la deroga, dovrebbe essere annunciato entro le prossime ore, perché lo statuto del Movimento prevede un preavviso di 24 ore e i termini, per presentare le candidature, scadono domani. Stando a voci interne al Movimento, è difficile che a Cancelleri venga concesso il via libera.