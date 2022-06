Giochi Mediterraneo: ginnastica, poker di ori, D'Amato vince anche al corpo libero

29 giugno 2022 a

a

a

Orano, 29 giu. - (Adnkronos) - L'Italia della ginnastica chiude con un poker di ori, tre argenti e un bronzo l'ultima giornata del programma dell'artistica ai Giochi del Mediterraneo in corso ad Orano, in Algeria, nelle prove di specialità dei quattro singoli attrezzi nel femminile. Le azzurre di Enrico Casella hanno vinto anche l'oro nel concorso All Around e a squadre. A chiudere il programma il successo di Asia D'Amato nel corpo libero con 13,500. Argento per Martina Maggio con 13,300 e bronzo alla francese Morgane Osyssek-Reimer con 13,050.