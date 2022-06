Calcio: Lazio, la nuova maglia sarà presentata il 4 luglio a Piazza del Popolo

29 giugno 2022 a

Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - Piazza del Popolo sarà il teatro della serata evento che il prossimo 4 luglio sancirà la partnership tra S.S. Lazio e Mizuno. Il brand giapponese di attrezzature sportive ha recentemente siglato un accordo pluriennale per la fornitura di abbigliamento tecnico e sportivo del club, a partire dalla prossima stagione 2022-23. Per celebrare la nuova partnership, Mizuno e S.S. Lazio hanno collaborato in sinergia alla realizzazione delle maglie della nuova stagione, dando vita ad un design che interpreta tradizione e valori del club biancoceleste.

"Olympia è il simbolo della S.S. Lazio - ha dichiarato Mark Kaiway, Head of Global Marketing di Mizuno - e noi abbiamo voluto integrarla nel design della maglia, per infondere orgoglio ai giocatori e ai tifosi che la indosseranno". “Assieme a Mizuno - spiega il Presidente biancoceleste Claudio Lotito - vogliamo aprire una grande stagione di successi: è un marchio di grande riconoscibilità, che sono certo saprà ben accompagnare la voglia di vittorie della Lazio, valorizzando in chiave innovativa il simbolo e i colori del club. Partiamo insieme con grandi obiettivi”.

La presentazione ufficiale del kit gara Home & Away è prevista per lunedì 4 luglio 2022 a Roma nella storica Piazza del Popolo, in un evento esclusivo con la partecipazione di personaggi dello sport e dello spettacolo. In scena gli atleti biancocelesti con gli abiti ufficiali e i 15 outfit di Mizuno. Saranno i calciatori della Prima Squadra a vestire per la prima volta le attesissime maglie da gioco, disegnate e realizzate dal nuovo sponsor tecnico.

La serata, condotta da Manila Nazzaro, avrà tra gli ospiti Anna Falchi, Anna Foglietta, Mattia Briga, Andrea Casta e Francesco Capodacqua, mentre Tony Malco e Velia Donati canteranno gli inni storici della Lazio. Sono previsti contributi video anche di alcuni tra i più noti tifosi laziali. La serata si concluderà con il concerto dei Dire StraitsLegacy, reduci dal tour che li ha portati in Sud America e nel Regno Unito. La prima maglia indossata nella serata dai calciatori laziali sarà messa all'asta su eBay e le donazioni saranno devolute all'Elemosineria del Santo Padre, nella persona del cardinale Konrad Krajewski, per la ricostruzione di un reparto di oncologia pediatrica in Ucraina.

Le maglie della nuova stagione sono realizzate in 100% poliestere riciclato altamente traspirante. Si tratta di una volontà concertata dalla Lazio e da Mizuno per dimostrare l'impegno a favore della sostenibilità. Ma non è tutto. Mizuno è impegnata costantemente a ridurre l'impatto ambientale attraverso l'uso di materiali performanti ed ecologici usati durante tutto il processo di produzione. Questo sarà il denominatore comune per la realizzazione delle maglie e dei futuri prodotti che legano questa importante partnership, non solo commerciale.