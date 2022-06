Autonomia: Bersani, 'se arriva così in Cdm non la voteremo'**

29 giugno 2022 a

Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Se il disegno di legge sull'autonomia elaborato dalla ministra Mariastella Gelmini "arriverà così in Consiglio dei ministri non credo che potremmo votarlo e credo che non saremmo i soli a non poterlo votare. Quello che si è visto anche al Question time di oggi è che la Lega in particolare e il centrodestra forza la mano con toni che sono sembrati un po' minacciosi". Lo ha affermato Pier Luigi Bersani nel corso di una conferenza stampa alla Camera.