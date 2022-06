Skateboard: Malagò, 'indispensabile il doppio ruolo di Aracu'

28 giugno 2022 a

a

a

Roma, 28 giu. - (Adnkronos) - "E' stato indispensabile che Aracu fosse allo stesso tempo presidente italiano e internazionale. Senza questa sovrapposizione questo sogno non sarebbe stato realizzabile. I passaggi sono stati complessi, Aracu ha saputo cogliere l'attimo, la federazione da sport a rotelle è diventata 'sport rotellistico'. La qualificazione non sarà semplice ma a Parigi si raddoppiano le medaglie rispetto a Tokyo. Questo sport implica un percorso sociale, culturale e sportivo. Siamo orgogliosi che si parta da qui per Parigi". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della conferenza stampa di presentazione della tappa di 'World Street Skateboarding' in programma a Roma, al Parco del Colle Oppio.