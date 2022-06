Salute: Iss, -22,9% infezioni sessualmente trasmesse nel 2020

28 giugno 2022 a

Roma, 28 giu. (Adnkronos Salute) - Cala tra il 2019 e il 2020 il numero delle persone con una infezione sessualmente trasmessa (Ist) confermata, per la prima volta dal 2004. La riduzione è stata del 22,9%, più evidente tra le donne (-29,1%) rispetto agli uomini eterosessuali (-15,5%). Questi i dati del rapporto annuale sulle Ist appena pubblicato dal Centro operativo Aids (Coa) dell'Istituto superiore di sanità. Si registra, inoltre, nel 2020 una riduzione importante (-30% dal 2018) del numero di casi di condilomi ano-genitali, molto probabilmente riconducibile all'efficacia delle campagne vaccinali anti-Hpv in femmine e maschi.

Tra il 2020 e il 2019 c'è stato invece un incremento del 17,4% dei casi annui di Ist nei maschi che fanno sesso con maschi. L'herpes genitale, la clamidia e i condilomi ano-genitali hanno mostrato le diminuzioni maggiori nel 2020 rispetto al 2019, rispettivamente del 34%, 25% e 23%. Unicamente tra i maschi che fanno sesso con maschi si osserva un aumento di casi nel 2020 in confronto al 2019, in particolare per clamidia, gonorrea, sifilide primaria e secondaria, sifilide latente ed herpes genitale.

Rispetto al 2019, evidenzia ancora l'Iss, nel 2020 anche il numero di persone che hanno effettuato un test per una Ist si è ridotto del 35%, da attribuire a vari fattori quali la ridotta attività di molti centri Ist, la diminuita affluenza delle persone ai servizi di diagnosi e cura, e forse anche ad una ridotta esposizione a contatti sessuali a rischio.

La prevalenza Hiv tra le persone con infezioni sessualmente trasmesse nel 2020 è arrivata al 15%: un valore così alto - commenta l'Iss - non si era mai visto negli ultimi 30 anni, con un aumento del 40% rispetto al 2019, in modo particolare tra gli stranieri. L'80% delle persone Hiv positive con una Ist diagnosticata nel 2020 già sapevano di essere sieropositive prima della diagnosi di Ist: questo indica, secondo l'Iss, che, nonostante l'emergenza Covid, le persone Hiv positive hanno avuto modo di accedere tempestivamente ad un centro Ist per un'adeguata assistenza sanitaria. Al contempo, suggerisce un uso discontinuo delle misure protettive per prevenire la trasmissione di Ist. La prevalenza di infezione da Hiv tra le persone con una Ist confermata nel 2020 è circa 50 volte più alta di quella stimata nella popolazione adulta generale italiana.

"Questi risultati - affermano gli autori nel bollettino - sottolineano la necessità di una strategia nazionale per il controllo delle Ist che favorisca la diagnosi e il trattamento precoce delle Ist, nonché la promozione del test Hiv a tutti i pazienti con una Ist e una collaborazione attiva tra strutture ospedaliere e territorio per favorire l'assistenza dei pazienti con Ist attraverso un percorso integrato di cura della persona a rischio di o con Ist".