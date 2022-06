Made in Italy: Prodi, 'in questo momento va bene e ha ancora spazio per crescere'

28 giugno 2022 a

a

a

Milano, 28 giu.(Adnkronos) - "In questo momento il made in Italy sta andando bene, meglio delle previsioni, ma dobbiamo dire che un contributo notevole sono i bassi salari, che hanno permesso di avere più spazio nel mercato". C'è anche un comportamento molto buono delle esportazioni, anche al di là dei costi del lavoro, e questo vuol dire che uno spazio" di crescita "c'è ancora". Lo ha detto Romano Prodi a margine del convegno 'Confini instabili - Scenari geopolitici, effetti sociali ed economici, opzioni per il Paese e l'industria di marca', organizzato da Centromarca a Milano.