M5S: Grillo, 'valutiamo deroga 2 mandati per consiglieri che si candidano a governatore'

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Si potrebbe pensare a qualche eccezione, qualche deroga alla regola sui due mandati, ma vediamo ora i dettagli con Giuseppe" Conte, "ci metteremo lì a ragionare. Al limite si potrebbe pensare a consiglieri per i quali si deroga per candidarli a presidente di regione, o a organi diversi...". Così, a quanto apprende l'Adnkronos, Beppe Grillo in una riunione con alcuni deputati oggi a Montecitorio, con parole che sembrano aprire alla deroga ad hoc per Giancarlo Cancelleri in Sicilia, anche se ieri, lo stesso garante, aveva stroncato la sua corsa parlandone con alcuni eletti.