M5S: Grillo, 'se Draghi pensa Movimento guaglione Pomigliano via da governo'

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Se Draghi pensa che il Movimento è quello del guaglione di Pomigliano d'Arco allora noi non ci stiamo al governo...". Così Beppe Grillo, raccontano all'Adnkronos, in una delle riunioni avute oggi con i deputati M5S a proposito dell'addio di Luigi Di Maio e dei sessanta parlamentari al suo seguito. Il Garante ha anche evocato il tradimento subito da Gesù, riferendosi a chi abbandona il Movimento: "Anche Giuda ha tradito Gesù - ha detto - ma poi Gesù è risorto ed è diventato Gesù, mentre Giuda ha fatto la figura che ha fatto. Ecco, qui siamo alle prese con Giuda venduti per 30 bitcoin".