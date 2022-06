Covid: Speranza, 'campagna vaccinale d'autunno con vaccini aggiornati'

28 giugno 2022 a

Milano, 28 giu. (Adnkronos Salute) - "Il Covid è ancora purtroppo una sfida di queste settimane e dovremo anche prepararci per una campagna di vaccinazione in autunno, che deve vederci ancora protagonisti, chiaramente con i vaccini adattati alla nuova variante" di Sars-CoV-2. Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto al 25esimo Congresso nazionale di Anaao Assomed, il sindacato dei medici del Servizio sanitario nazionale, in corso a Napoli.