CORINTHIA HOTELS COLLABORA CON "MONACO MARINA MANAGEMENT", SOCIETÀ DI FAMA MONDIALE, PER DEFINIRE NUOVI STANDARD PER LO YACHTING A DOHA

DOHA, Qatar, 27 giugno 2022 /PRNewswire/-- Corinthia Hotels and United Development Company (UDC), un'importante società a partecipazione pubblica del Qatar e il principale sviluppatore di The Pearl and Gewan Island, ha firmato un accordo di collaborazione strategica con Monaco Marina Management (M3) e con lo Yacht Club de Monaco per sviluppare lo yachting presso il proprio Yacht Club situato su The Pearl. Il nuovo Club rafforzerà ulteriormente la posizione di The Pearl Island come destinazione marittima e di yachting internazionale.

L'accordo è stato firmato da Simon Naudi, CEO di Corinthia Hotels e Ibrahim Jassim Al-Othman, Presidente, CEO e membro del Consiglio di Amministrazione di UDC, oltre che da Bernard d'Alessandri, Segretario generale del Yacht Club de Monaco, e José Marco Casellini, CEO di Monaco Marina Management.

In base all'accordo, M3 offrirà supporto a Corinthia Group e UDC nella promozione e nello sviluppo di esperienze e servizi di vela e di yachting presso il Corinthia Yacht Club. La collaborazione contribuirà anche al processo di ottenimento di "La Belle Classe Destinations", una prestigiosa etichetta dello Yacht Club de Monaco che stabilisce uno standard di eccellenza in termini di qualità di strutture, servizi e sicurezza dei porti turistici per superyacht.

Simon Naudi ha commentato: "Siamo entusiasti di collaborare con i leader mondiali dello Yacht Club de Monaco e M3. Il nostro obiettivo è trasformare il Corinthia Yacht Club, su The Pearl Island, in una destinazione rinomata per lo yachting e creare un centro fiorente per la comunità locale. Insieme ai nostri partner UDC, ci impegniamo a fare in modo che il Club diventi un centro di eccellenza sportiva e sociale riconosciuto a livello internazionale per i membri che amano vivere la vela sia in modo competitivo che informale".

José Marco Casellini ha inoltre dichiarato: "Siamo molto lieti di offrire supporto a Corinthia Hotels, nel suo desiderio di aprirsi allo yachting, mettendo al loro servizio le competenze e il know-how dei nostri esperti nella creazione di nuove strutture a Doha".

Ibrahim Jassim Al-Othman ha dichiarato: "Questa partnership strategica contribuirà a rafforzare la posizione globale di The Pearl Island come destinazione marittima di punta, nonché la leadership del Corinthia Yacht Club, situato sull'isola, nello sviluppo di yachting e vela come sport internazionali".

Ibrahim Al-Othman ha proseguito: "Le spiagge The Pearl Island, e varie strutture marine sono attrazioni importanti per visitatori e turisti. Abbiamo lavorato costantemente per migliorare questo aspetto e ora l'innovativa collaborazione con Monaco Marina Management ci consentirà di preparare la fase successiva di sviluppo del Corinthia Yacht Club. Desideriamo che questo Club definisca un nuovo standard nel settore dello yachting e diventi uno dei principali hub marini per il tempo libero della regione. Ciò rafforzerà anche la posizione di The Pearl Island come meta di fama mondiale in grado di offrire esperienze eccezionali e concetti innovativi al servizio del turismo e dell'ospitalità".

Bernard d'Alessandri ha dichiarato: "È una buona notizia vedere che il mondo dello yachting si sta espandendo verso nuove destinazioni, che condividono la nostra visione di sviluppo sostenibile dello yachting. Questa è l'ambizione della nostra certificazione "La Belle Classe Destination", che fa parte della politica di attrattiva del Principato di Monaco".

Il Corinthia Yacht Club è attualmente in fase di costruzione nel cuore di Porto Arabia Marina e l'apertura è prevista prima del Campionato mondiale di calcio 2022. Questo iconico progetto si estenderà su un'area di 2.232 m² e sarà caratterizzato da un design all'avanguardia, panorami mozzafiato e molte infrastrutture tra cui ottimi ristoranti, sedute all'aperto climatizzate, una cigar lounge, diverse sale riunioni e molti altri servizi che contribuiscono a creare un'atmosfera rilassante.

INFORMAZIONI SU CORINTHIA HOTELS

Corinthia è una famiglia in crescita di hotel di lusso, fondata a Malta nel 1962 dalla famiglia Pisani. Nel corso degli anni la società è cresciuta fino a diventare un investitore multinazionale, sviluppatore e operatore di hotel e immobili. Il suo portafoglio include hotel premiati in città come Londra, Budapest, Lisbona, San Pietroburgo e l'isola di Malta. Gli attuali progetti di sviluppo in corso in varie fasi della progettazione e della costruzione includono hotel iconici e di pregio a Roma, New York, Bruxelles, Bucarest, Doha e un nuovo resort a Malta. Per maggiori informazioni, visitare corinthia.com

INFORMAZIONI SU UNITED DEVELOPMENT COMPANY (UDC)

United Development Company (UDC) è un'importante società a partecipazione pubblica del Qatar con la missione di identificare e investire in progetti a lungo termine che contribuiscono alla crescita dello Stato del Qatar e forniscono un buon valore azionario. Fondata nel 1999, la società è stata quotata nella Borsa del Qatar nel giugno 2003. Ha un capitale sociale autorizzato di 3,5 miliardi di QR e un patrimonio totale di 20 miliardi di QR al 31 marzo 2022. Sin dal primo giorno, l'azienda ha contribuito attivamente allo sviluppo dello Stato del Qatar, evolvendo rapidamente in una delle principali società a partecipazione pubblica del Qatar e costituendo con successo un gruppo di vari investimenti con buone performance. Attraverso una combinazione di attività di progetto e imprese commerciali, UDC e le sue controllate hanno accumulato un'ampia esperienza specifica, tra cui una conoscenza dettagliata dello sviluppo immobiliare, della gestione immobiliare, dell'ospitalità e del settore marittimo, delle infrastrutture e delle utenze. Nell'ambito del suo piano aziendale quinquennale, UDC sfrutta la sua posizione leader di mercato per raggiungere prestazioni finanziarie sostenibili e mantenere obiettivi di redditività concentrandosi sulle principali attività aziendali e investendo in sviluppi immobiliari nuovi e sostenibili.

Il progetto di punta di UDC è The Pearl Island, un'isola urbana artificiale a uso misto e uno dei più grandi complessi immobiliari del Golfo.

UDC sta inoltre sviluppando Gewan Island, adiacente a The Pearl Island, nel più recente progetto residenziale, commerciale e di intrattenimento dell'azienda. Questo complesso ha le potenzialità per diventare una magnifica destinazione che manterrà la crescita futura di UDC.

INFORMAZIONI SULLO YACHT CLUB DE MONCACO

Fondato nel 1953 dal principe Ranieri e presieduto da SAS Principe Alberto II dal 1984, lo Yacht Club de Monaco è un club privato ed esclusivo che riunisce oltre 2500 membri di 80 nazionalità, che condividono i valori comuni del suo motto: "One Spirit, One Team, One Club". In conformità con il suo statuto, questo club privato ha la particolarità di essere responsabile di una mission di delega di servizio pubblico, come dimostrato dal suo ruolo di facilitatore del porto e catalizzatore per tutte le attività relative allo Yachting nel Principato con il marchio ombrello collettivo "Monaco, capitale dello yachting avanzato". Mantiene una certa "Arte di vivere il mare", salvaguarda l'ambiente, onora il patrimonio nautico e promuove le tecnologie più innovative... È attraverso i valori della sua etichetta "La Belle Classe" e questo anche al di fuori del suo circolo di membri, che lo Y.C.M. riunisce i proprietari di imbarcazioni e tutti gli attori del mondo dello yachting, offrendo loro una piattaforma di comunicazione e scambio, ma anche per di formazione all'interno di La Belle Classe Academy. L'ambizione è contribuire alla promozione e all'influenza internazionale del Principato.

