28 giugno 2022 a

a

a

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Via libera della Camera con 419 sì e 55 no alla fiducia posta dal Governo sul decreto legge che contiene norme per l'attuazione del Pnrr. La seduta procede con l'esame degli ordini del giorno prima del voto finale sul provvedimento già approvato dal Senato.