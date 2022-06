M5S: voto su deroga pro Cancelleri in stand-by, Skyvote 'no indicazioni per ora'**

28 giugno 2022 a

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Si naviga a vista al momento nel M5S su un'eventuale deroga per Giancarlo Cancelleri, con due mandati da consigliere regionale alle spalle ma pronto a correre alle primarie del fronte progressista in Sicilia per il ruolo da governatore. Il nodo va sciolto entro giovedì, e sulla questione si registra un passo indietro e uno avanti da parte del garante Beppe Grillo. Che, arrivato ieri a Roma, ha prima stoppato con alcuni eletti la corsa di Cancelleri in Sicilia -"per me non se ne parla", hanno riportato alcuni deputati le sue parole- poi oggi ha aperto spiragli (seppur senza mai nominare l'attuale sottosegretario alle Infrastrutture) su eventuali deroghe per chi, da ex consigliere con due mandati alle spalle, volesse correre da presidente di Regione.

Da Skyvote, la piattaforma che gestisce il voto grillino dopo l'addio a Rousseau, assicurano all'Adnkronos che "nessuna indicazione è arrivata al momento, tutto è fermo". Ma i tempi sono strettissimi, dunque non è escluso che una decisione in tal senso potrebbe essere assunta anche bypassando il voto online, visto che lo stesso Grillo, parlandone con i deputati, ha oggi spiegato che di questo dovrebbe "parlare e decidere insieme a Giuseppe" Conte.