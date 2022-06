28 giugno 2022 a

Roma, 28 giu. (Adnkronos) - “Se non ci fosse stata Italia Viva avremmo avuto Conte e non Draghi. Il governo dipendeva dalle veline di Casalino e non dalle grandi operazioni che sta facendo Draghi. Detto questo, quando eravamo i soli ad attaccare Conte ci venivano tutti addosso, ora Conte fa tenerezza, è attaccato da tutti, non penso sia giusto infierire…". Così Matteo Renzi a Sulmona nel corso della presentazione del suo libro 'Il Mostro'.