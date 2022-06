Bce: Lagarde, 'scudo anti-spread efficace, garantirà politiche bilancio sane'**

28 giugno 2022 a

a

a

Roma, 28 giu. -(Adnkronos) - Per evitare i rischi di frammentazione che bloccherebbero la trasmissione delle scelte di politica monetaria la Bce ha deciso "di accelerare il completamento della progettazione di un nuovo strumento": uno 'scudo anti-spread' che "dovrà essere efficace e proporzionato" ma anche "prevedere sufficienti garanzie per mantenere lo slancio degli Stati membri verso sane politiche di bilancio". Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde nel suo intervento alla conferenza annuale di Sintra sulle banche centrali, evidenziando la determinazione dell'Eurotower a impedire 'esplosioni' nei differenziali ma al tempo stesso rassicurando contro politiche fiscali 'allegre' grazie allo scudo fornito da Francoforte.

Ricordando come in questa lotta alla frammentazione la Bce "utilizzerà anche la flessibilità nel reinvestire i titoli in scadenza" in obbligazioni di paesi "in cui è a rischio una trasmissione ordinata" la Lagarde ricorda come questo doppio approccio "rientra esattamente nella tradizione della Bce" che "passato, ha fatto uso di strumenti separati per gestire l'inflazione e preservare il funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria".