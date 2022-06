Ucraina: Di Maio, 'solidarietà per attacco centro commerciale, Italia con Kiev'

27 giugno 2022 a

a

a

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Voglio esprimere innanzitutto solidarieta all'Ucraina, dove oggi si è consumato un attacco ad un centro commerciale con mille civili al suo interno, la prova che Putin non è disposto a venire al tavolo: l'Italia continuerà a sostenere l'Ucraina finché c'è ne sarà bisogno. L'Italia sta lavorando per la pace e in questo momento è importante essere compatti". Così il ministro Luigi Di Maio, a capo dei gruppi Ipf, parlando con i cronisti.