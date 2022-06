Milano: truffa con 'trucco dello specchietto', due arresti

27 giugno 2022 a

Milano, 27 giu. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano due cittadini di 37 e 48 anni, entrambi pregiudicati, per truffa aggravata in concorso. Nella tarda serata di venerdì 24 giugno, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato in viale Tunisia i due a bordo di un'auto noleggiata che si è affiancata a una seconda vettura guidata da un 20enne a cui è stato chiesto di accostare. I poliziotti hanno deciso di monitorare la situazione: il 37enne, seduto sul lato passeggero della prima macchina, è sceso e, con un sasso che aveva in mano, ha graffiato con violenza - senza farsi notare - lo specchietto dell'auto della vittima.

Quando il 37enne ha fatto notare il graffio sullo specchietto e ha fatto notare quello della loro macchina completamente divelto, sostenendo che fosse stato causato dall'impatto tra le due auto - secondo il classico modus operandi delle truffe 'dello specchietto' -, il 20enne ha prelevato e consegnato 200 euro come risarcimento del danno.

Quando i due si sono rimessi a bordo, gli agenti non li hanno mai persi di vista e li hanno fermarti. La perquisizione ha permesso di sequestrare i 200 euro e due sassi, 'attrezzi del mestiere'. Al ragazzo, che solo dopo l'arrivo dei poliziotti ha realizzato di essere stato vittima di una truffa, sono stati riconsegnati i soldi. I due pregiudicati, specialisti dello 'specchietto', sono stati arrestati e giudicati per direttissima.